"Ekeren heeft dringend een volwaardig cultureel centrum nodig"

Ekeren moet snel een volwaardig cultureel centrum krijgen. Daar dringt districtsburgemeester Koen Palinckx op aan. Culturele evenementen worden nog te vaak in de parochiezaal georganiseerd, of in garages, in open lucht of in het kasteel Hof de Bist. Maar nu de bovenverdieping van het kasteel onstabiel is verklaard en niet te zwaar mag worden belast, moet er dringend een oplossing komen. En daarvoor rekent het district op de hulp van het stadsbestuur.