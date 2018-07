Ekeren huldigt Toby Alderweireld voor prestatie tijdens WK

De Rode Duivels behaalden voor het eerst in de WK-geschiedenis een meer dan welverdiende derde plaats. En dat is mee te danken aan Toby Alderweireld.



De Ekerenaar voorkwam immers op spectaculaire manier een gelijkmaker tijdens de troostfinale. Om hem te bedanken voor zijn uitzonderlijke prestatie zet het district Ekeren hem dan graag in de bloemetjes.



Programma



20.00 uur: tekenen Gulden Boek 20.30 uur: Toby betreedt het podium naast het kasteel Hof De Bist voor bedanking en overhandiging cadeaus. Iedereen is hierbij welkom. 20.40 uur: fan-sessie Toby in tentje naast podium(foto : © Belga)