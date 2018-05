Ekeren krijgt een WK-dorp

De Plastic-Attack is vandaag in Deurne neergestreken, aan supermarkt Colruyt. Plastick-Attack is een actie voor minder verpakkingsmateriaal. Bedoeling is om de mensen, de overheid en de winkeliers bewust te maken van de enorme hoeveelheid afval die we produceren. Buurtverengingen uit Deurne tonen dat je voedsel niet altijd zomaar in plastic hoeft te verpakken.