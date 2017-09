Ekeren krijgt twee extra zones 30

Vanmiddag in het justitiepaleis was er even geen tijd voor veroordelingen, pleidooien, raadkamers of uitspraken. Want er werd gelopen. En nog wel door de mensen van de rechtbank zelf. De paleis-run was er aan zijn eerste editie toe. Iedereen die in het justitiepaleis werkt, kon deelnemen. De opbrengst gaat naar een goed doel: Kom op tegen Kanker.