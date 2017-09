Ekeren weert zwaar vrachtverkeer in centrum

Vanaf 25 september geldt in Groot Hagelkruis in Ekeren een verbod voor voertuigen van meer dan 3,50 ton. Plaatselijk vrachtverkeer kan wel nog door om te laden en lossen. In de Beekstraat en Karel Seclefstraat geldt vanaf dan een lengtebeperking boven op de bestaande tonnagebeperking om te vermijden dat vrachtwagens zich vastrijden in de smalle straten.

Sinds de plaatsing van de rijbaankussens in Groot Hagelkruis in Ekeren in september vorig jaar nam het aantal meldingen van hoge snelheden door zwaar verkeer toch toe. Na snelheidsmetingen werd vastgesteld dat de rijbaankussens, ondanks dat deze dwingen tot trager rijden, de snelheid niet doen dalen. Het vrachtverkeer rijdt er zonder problemen over.

Daarom wordt gedurende een proefperiode van een jaar de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen van meer dan 3,50 ton. Het verbod is van kracht in het gedeelte van het Groot Hagelkruis tussen de Ferdinand Verbieststraat en de Dorpsstraat en geldt in beide richtingen. Vrachtverkeer dat moet laden en lossen in het Groot Hagelkruis krijgt wel nog toegang.

Hoewel met deze tonnagebeperking het bestemmingsverkeer niet geweerd wordt, kan het voor het doorgaande verkeer wel een sensibilisatie zijn om de hoofdroutes te nemen in plaats van dwars door het centrum te rijden.

Het Groot Hagelkruis is een buurtstraat aangelegd met kleinschalig materiaal, as-verschuivingen en rijbaankussens, waar een rijsnelheid van 30km/u geldt. De Ferdinand Verbieststraat is een hoofdstraat, gericht op het leiden van het vrachtverkeer komende van de Transcontinentaalweg naar De Beukelaerlaan, Driehoekstraat of Veltwijcklaan en andersom.

Samen met de plaatsing van de signalisatie in het Groot Hagelkruis, wordt ook de vrachtwagenproblematiek in de Beekstraat en Karel Seclefstraat aangepakt. Hier rijden grote vrachtwagens zich vaak vast, ondanks de tonnagebeperking in de straten. Oorzaak zijn de heel smalle straten waardoor vrachtwagens moeilijk kunnen manoeuvreren zonder schade toe te brengen. Het district voegt daarom een lengtebeperkingsbord toe dat de toegang voor voertuigen langer dan 10 meter (lading inbegrepen) verbiedt.

Beide maatregelen gaan in op maandag 25 september.