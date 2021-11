Ekerse danscrew wint goud op WK hiphop na slechts zes weken samen trainen

De Ekerse danscrew Fanny Pak heeft het wereldkampioenschap hip hop gewonnen, en dat terwijl de crew nog maar zes weken samen danst. De vijf danseressen namen deel in de categorie voor senioren, maar dat zijn eigenlijk jonge dames van boven de dertig, die al een danscarrière achter de rug hebben. Al geldt dat niet voor iedereen in de crew, want de Deurnese Randi had nog maar één jaar danslessen gevolgd.