Wat betekent het om in 2018 een man te zijn? Die vraag was het uitgangspunt voor de theatervoorstelling "De man is lam" die komende woensdag in de Arenbergschouwberg staat. De voorstelling is een collage van foto's, verhalen en meer dan 200 radiointerviews met mannen van allerlei slag. Wetenschappers, rugbyspelers en zakenmannen, ze vertellen in de voorstelling allemaal waarom zij zich man voelen...