Ekerse straat wordt definitief schoolstraat

Het KMI waarschuwt voor gladheid op de weg. Er kunnen zich zaterdagnacht en zondagochtend overal rijm- of ijsplekken vormen, behalve aan de kust. Over het westen van het land kan er winterse neerslag vallen en in de Ardennen wordt sneeuw verwacht. Zaterdagnamiddag kan er nog wat winterse neerslag vallen in de provincies Henegouwen en Luxemburg en schuift via de kust regen en mogelijk ook (smeltende) sneeuw het land binnen. De maxima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 6 of 7 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten en wordt aan zee op het einde van de dag vrij krachtig uit het noordwesten. Zaterdagavond vallen er buien van regen of smeltende sneeuw in de westelijke landshelft. Ten zuiden van Samber en Maas kan er (lichte) sneeuw en smeltende sneeuw vallen. 's Nachts zal vooral in West- Vlaanderen nog neerslag vallen en kan het nog wat lichtjes sneeuwen in de Hoge Venen. Het kwik daalt naar -6 graden op het hoge plateau van de Ardennen, -2 graden in de Kempen, rond het vriespunt in het centrum van het land en +4 graden aan zee. Zondag buien van regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. Aan de kust kan er daarbij ook onweer voorkomen. In de Ardennen valt er opnieuw sneeuw tijdens de namiddag en avond. De maxima liggen rond het vriespunt en 6 graden aan zee. De wind wordt matig uit het westen tot noordwesten, in de kustregio vrij krachtig tot soms krachtig uit het noorden tot noordwesten. Maandag vrij koud met winterse buien. Dinsdag zachter met regen.