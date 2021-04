De coronacijfers dan. De daling in het aantal ziekenhuisopnames stagneert. De ziekenhuizen in ons land hebben de afgelopen week 257 coronapatiënten opgenomen. Da's evenveel als de week voordien. In totaal liggen 945 patiënten op intensieve zorg. Een lichte stijging is dat. Het aantal overlijdens blijft ook oplopen. De nieuwe bevestigde besmettingen blijven wel dalen. Al moet wel gezegd dat er minder testen werden uitgevoerd.