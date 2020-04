Electrabel vraagt Wilmès kernuitstap uit te stellen

In volle coronacrisis wil Engie Electrabel dat er een beslissing komt over het langer openhouden van de kerncentrales. De top van het energiebedrijf heeft premier Sophie Wilmès (MR) een brief gestuurd waarin haar gevraagd wordt de knoop snel door te hakken. Dat vernam De Tijd en het nieuws werd bevestigd door een woordvoerder van Electrabel.

'Slechte timing', repliceert de premier vanochtend. Het bedrijf vraagt zijn twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, ook na 2025 in gebruik te mogen houden. Daar is voor het einde van het jaar wel een beslissing voor nodig van de federale regering. Normaal moeten de zeven Belgische kerncentrales tegen eind 2025 dicht, maar Electrabel benadrukt dat de stroombevoorrading dan in het gedrang kan komen. België zou zeer afhankelijk worden van import uit het buitenland, terwijl ook onze buurlanden al krap zitten.