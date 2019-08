Elektrische deelfietsen moeten steden en gemeenten verbinden (VIDEO)

Het is gevaarlijk fietsen aan de werf ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen. Toch zeker laat op de avond en 's nachts want dan is het er pikkedonker. Reden: de straatverlichting doet het niet. Een man uit Hoboken filmde dat afgelopen nacht terwijl hij klaagt over het gebrek aan verlichting voor de fietsers.