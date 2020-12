Armoede als structureel, maatschappelijk probleem zal door digitalisering niet worden opgelost, denken de auteurs van het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. In het beste geval helpt de digitalisering de armoede te verlichten, in het slechtste geval worden mensen in armoede nog meer gestigmatiseerd. De redacteurs roepen op om in te zetten op automatische rechtentoekenning en maatwerk, en waakzaam te zijn voor de valkuilen van digitalisering.