Wagen vliegt in brand ... al rijdend

Een BMW is gisteravond in brand gevlogen in Borgerhout. Het incident gebeurde zelfs toen de wagen nog aan het rijden was. De bestuurster van de BMW was aan het rijden in de Joe Englishstraat in Borgerhout wanneer ze plots rooktonwikkeling en een brandgeur merkte. Ze kon haar wagen net op tijd aan de kant zetten en de hulpdiensten bellen. De vlammen sloegen vanonder de motorkap, maar de brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond.