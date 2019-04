Elektronisch betalen wordt mogelijk in alle vestigingen van Sportpaleis Group

Het zal binnenkort mogelijk zijn om elektronisch te betalen in alle vestigingen van de Sportpaleis Group, waartoe onder meer het Sportpaleis, de Lotto Arena en de Stadsschouwburg behoren.

Het is sinds kort mogelijk om ‘food en drinks’ elektronisch af te rekenen in het Sportpaleis en de Lotto Arena. In de volgende maanden volgt Vorst Nationaal. Later dit jaar kan er ook elektronisch betaald worden in de Stadschouwburg, Capitole Gent en de Ethias Arena en Ethias Theater in Hasselt.

“De bezoekers willen geen tijd verliezen met lang aanschuiven. Meer en meer bezoekers hebben overigens vaker een bankkaart op zak dan cash”, zegt Dirk Vanhoudt, CFO van de Sportpaleis Group. “Minder cash verhoogt de verwerkingssnelheid van bestellingen. Minstens even belangrijk is dat het comfort en de veiligheid voor zowel de bezoekers als de medewerkers ook toeneemt.”

Sportpaleis Group-betaalkaart



De Sportpaleis Group kiest voor een kassasysteem in combinatie met een betaalterminal. “Met de nieuwe technologie willen ook we een Sportpaleis Group-betaalkaart ontwikkelen”, zegt Dirk Vanhoudt. In zo’n zogenaamd ‘closed loop’-betaalsysteem kunnen bezoekers met een speciale betaalkaart hun aankopen afrekenen binnen de hele Sportpaleis Group.

(Bron en foto : © Sportpaleis Group)