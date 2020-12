Elia voltooit versterkte hoogspanningslus rond Antwerpse haven

Hoogspannigsnetbeheerder Elia heeft een 380kV-hoogspanningslijn langs de A12 tussen Zandvliet en Lillo in dienst genomen. Daarmee is de nieuwe 380kV-lus rond de haven van Antwerpen voltooid.

De versterking maakt deel uit van het project Brabo, waarmee Elia vanaf eind 2024 tot 20 procent meer elektriciteit zal kunnen importeren vanuit Nederland. De bestaande bovengrondse luchtlijn langs de A12 werd tussen Zandvliet en Lillo versterkt naar 380kV. Daarvoor moesten 46 masten vervangen worden en over een lengte van 16 km nieuwe elektriciteitsdraden getrokken worden. Dankzij een nieuw type masten kon het uitzicht nagenoeg hetzelfde blijven. Tijdens de zomer nam Elia al een nieuwe hoogspanningslijn tussen Lillo en Liefkenshoek over de Schelde in dienst. Aan de andere kant van de Schelde liep al een 380kV-hoogspanningslijn tussen Zandvliet en Liefkenshoek via Doel.

De 380kV-lus is dus compleet en zorgt voor meer transportcapaciteit en bevoorradingszekerheid in de haven van Antwerpen, waar bedrijven steeds meer elektriciteit verbruiken. De lus is het tweede van drie deelprojecten binnen het overkoepelende project Brabo. 'Dat is niet alleen belangrijk voor de haven van Antwerpen, maar ook voor de rest van het land', klinkt het dinsdag in een persbericht. 'Vanaf eind 2024 zal Elia meer elektriciteit vanuit Nederland kunnen importeren naar het Belgische hoogspanningsnet. Bij ideale omstandigheden zal tot 20 procent meer elektriciteit kunnen ingevoerd worden dan vandaag. Dit is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid. Meer internationale uitwisseling van elektriciteit zorgt voor een betere marktwerking en vermindert de afhankelijkheid van het Belgische productiepark.'

(archieffoto Pixabay)