Elia waarschuwt voor verkeershinder bij herstart Brabo-werken

Half mei hervat Elia de werken voor de versterking van de hoogspanningslijn in de omgeving van Stabroek en Zandvliet, onderdeel van het project Brabo II om de elektriciteitsbevoorrading in het havengebied te versterken. Dat zal verkeershinder veroorzaken, zegt de hoogspanningsnetbeheerder.

Op sommige dagen zullen wegen in de omgeving van de werken gedeeltelijk of volledig worden afgesloten. Zo zal de Noorderlaan (N180) ter hoogte van de Blauwhoefstraat volledig worden afgesloten op zaterdag 16, zaterdag 23 en zondag 31 mei. Er zal een omleiding zijn via de A12 en de R2. De Kruisweg (N180) wordt ter hoogte van Broekmans Logistics volledig afgesloten van maandag 11 mei tot en met zaterdag 23 mei. Het verkeer kan plaatselijk omrijden. Van maandag 25 mei tot en met zaterdag 4 juli wordt vervolgens één rijstrook in de richting van Stabroek volledig afgesloten. In de tegengestelde richting blijven twee rijstroken beschikbaar.

Op zaterdag 30 mei zal het verkeer op de A12 ter hoogte van Stabroek in beide richtingen maar over één rijstrook beschikken. Met de ondersteuning van de wegpolitie wordt de snelweg dan op bepaalde momenten tussen 7.00 en 18.00 uur even volledig afgesloten. De oprit van de A12 in Stabroek richting Antwerpen en de afrit richting R2 (nr. 13) worden ook afgesloten op zaterdag 30 mei van 7.00 uur tot 18.00 uur. Het verkeer in beide richtingen wordt omgeleid. Het verkeer op de A12 tussen Antwerpen en Nederland moet die dag over één rijstrook. Op zondag 24 mei moet het verkeer op de R2 ter hoogte van het Kanaaldok in beide richtingen over één rijstrook. De snelweg zal op bepaalde momenten tussen 7.00 en 18.00 uur korte tijd volledig worden afgesloten. Daarnaast wordt het op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 (nr.13) van de R2 op zaterdag 30 mei volledig afgesloten. Doorgaand verkeer wordt dan omgeleid via de A12 en afrittencomplex Stabroek

(foto © Belga)