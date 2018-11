Eline De Munck en Wouter Berlaen winnen met Te Gek! ? mediaprijs Werkgroep Verder

Actrice Eline De Munck en muzikant Wouter Berlaen hebben met hun Te Gek!?-theatervoorstelling de jaarlijkse mediaprijs van de Werkgroep Verder, de organisatie voor nabestaanden na zelfdoding, gewonnen. De winnaar werd bekendgemaakt tijdens de Dag van de Nabestaanden, een jaarlijkse ontmoetingsdag voor nabestaanden na zelfdoding.

In de Open Geest-theatervoorstelling van Te Gek!? brengen Wouter Berlaen en Eline De Munck, zelf ook nabestaanden, nummers en teksten over suïcide en over nabestaanden. 'Open Geest van Eline en Wouter is een perfect voorbeeld van een theatervoorstelling waar men het taboe over zelfdoding doorbreekt op een veilige, serene en hoopvolle manier. Belangrijk voor ons als jury is dat de voorstelling zowel rekening hield met mogelijke suïcidale personen in de zaal als met nabestaanden na zelfdoding', zegt voorzitster Lore Vonck, coördinator van Werkgroep Verder. 'Een extra pluspunt is dat Te Gek?! en de muzikanten extra advies kwamen vragen aan Werkgroep Verder en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie waarmee ze duidelijk aantoonden dat de mediarichtlijnen van groot belang waren voor hun theatertour.'

De andere drie genomineerden voor de prijs waren Sara Van Boxstael van 'Pano' met een aflevering over sexting, Belga News Agency voor hun 'algemene veilige berichtgeving' en Thomas Jansen van Het Belang van Limburg voor het artikel 'Woorden zijn steun voor alle nabestaanden'. De mediaprijs van de Werkgroep Verder werd eerder onder meer gewonnen door de misdaadreeks 'De Ridder', VTM-soap 'Familie' en De Standaard-journaliste Veerle Beel. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

(foto : Te Gek!?)