"Elk feest in de zomer moet met professionele cateraar"

Meer waardering, meer loon en minder werkdruk, dat vragen kinderverzorgers over heel Vlaanderen. In Wuustwezel verzamelden tientallen mensen vandaag voor het gemeentehuis waar ze een petitie hebben afgegeven aan de bevoegde schepen. Kinderopvangpersoneel en onthaalouders zijn tijdens de coronacrisis niet gestopt met werken en krijgen daar naar eigen zeggen weinig waardering voor. Om de actie kracht bij te zetten zongen de aanwezigen een lied van P!nk met de toepasselijke titel: What about us ...