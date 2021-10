Nieuws "Elk jaar 40 letselongevallen op Turnhoutsebaan"

We tellen jaarlijks zo'n 40 letselongevallen op de Turnhoutsebaan, met zelfs 2 dodelijke slachtoffers in de afgelopen vijf jaar. Dat kondigde Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz vanochtend aan in Wakker Op Zondag. Volgens hem is het dan ook logisch dat de drukke verkeersas wordt omgetoverd tot fietsstraat. Maar schepen Van Mobiliteit Koen Kennis vindt dat een verkeerde beslissing. Al zijn beiden het wel eens dat het aantal bussen op de turnhoutsebaan drastisch moet verminderen.