Elk kind dat naast besmette leerling zat moet nu getest worden

Uit de genoomanalyses van besmettingen met de Britse variant blijkt dat reizigers in de kerstvakantie in het buitenland besmet zijn geraakt en het virus na hun thuiskomst verder hebben verspreid in ons land. Hetzelfde scenario dus als na de krokusvakantie van vorig jaar, maar allicht in mindere mate. Dat schrijft De Standaard zaterdag. Op het platform Nextstrain, waarop onderzoekers van over de hele wereld genoomsequenties van sars-CoV-2 uploaden en in stam­bomen indelen, staan al minstens twintig verschillende sequenties die Belgische labo's hebben gevonden en die wijzen op de import van de Britse variant tijdens de kerst­vakantie of de dagen erna. Met ­'sequenties' worden geanalyseerde genomen van sars-CoV-2 bedoeld. Ze behoren allemaal tot de Britse ­variant, maar vertonen kleine verschillen, die het mogelijk maken om te achterhalen of de besmettingen aan elkaar gelinkt zijn. Piet Maes, professor virologie aan het Rega-Instituut (KU Leuven): "Dit lijkt wel helemaal opnieuw de krokus­vakantie van 2020, met introducties door reizen die in het hele land ­kiemen leggen voor clusters. Alsof we niets hebben geleerd uit onze fouten van vorig jaar." Gelukkig blijken niet alle ­sequenties van de Britse variant die Maes en zijn collega's in andere ­labo's hebben opgepikt, uit te groeien tot clusters. "Maar we zien óók veel besmettingen met de Britse ­variant die níét gerelateerd zijn aan reizen. Dat wijst op lokale verspreiding. Er zijn ook introducties uit het buitenland via mensen die zich na hun terugkeer niet hebben laten testen én die zich niet aan de maatregelen hebben gehouden."Foto Belga