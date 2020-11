“Elk land claimt zijn balletjes”

Met haar eerste kookboek, ‘Wereldballen’, verrast theater-productieleidster Jelte Van Roy zowat iedereen. Om te beginnen vooral zichzelf. En dat allemaal omdat zoonlief zijn vorige verjaardag die lekkere gehaktballen op mama’s wijze wilde eten. Vandaag, in volle lockdown, geeft Jelte geboorte aan meer dan 200 pagina’s - in stijlvolle lay-out én met prachtige foto’s – gevuld met zomaar even 90 balletjesrecepten van over de hele wereld.

Vanuit haar voorliefde voor verhalen combineert Jelte de zeer streekgebonden ballen met boeiende achtergronden over lokale keukens die mensen, culturen en smaken samenbrengen. “Ik wil iedereen vooral aanzetten de keuken in te duiken en zo ook de historiek van die ballen te leren kennen”, aldus Jelte Van Roy. Schrijfster Jelte Van Roy werkt als artistiek productieleider bij hetpaleis in Antwerpen. Door corona werd ze bij de eerste lockdown in maart van dit jaar plots tijdelijk technisch werkloos. Dat bracht de bal meteen letterlijk aan het rollen. Jelte bleef namelijk niet bij de pakken zitten en riep het idee voor haar kookboek in het leven, bijna een jaar eerder ontstaan na een succesvol feestje voor haar zoon die graag ballen wilde eten voor zijn verjaardag.

Waarom ballen?

“Omdat werkelijk iédereen ze lust. Ballen zijn pure comfort food. Ze staan voor gezelligheid. En je kan er dus oneindig mee variëren. Iedereen heeft bovendien wel een verhaal over balletjes. Ze laten je nostalgisch terugdenken aan hoe de mama ze maakte. Of ze herinneren je aan die fantastische reis die je ooit ondernam. De verhalen zijn eindeloos.” “Tijdens mijn research merkte ik al snel dat elk land ‘balletjes’ tracht te claimen als onderdeel van zijn authentieke keuken”, vertelt Jelte. “Met Wereldballen toon ik hoe de culinaire bal de wereld rond migreerde. En naast al de recepten vertel ik ook verhalen over lokale gebruiken binnen de vijf wereldkeukens; de Westerse, Arabische, Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische. Als side dish serveer ik leuke weetjes, legendes en anecdotes die verband houden met het recept of het land waar de ballen bereid worden. Het was heerlijk om tijdens het productieproces alles bij elkaar te sprokkelen. Wist je bijvoorbeeld dat de Braziliaanse brigadeiros, een chocolade balletje, vernoemd is naar de luchtmachtbrigadier die zijn balletje zou verloren zijn in de strijd?”

Wereldballen neemt de lezer zo mee op een culinaire reis rond de wereld. Werelds en toch tegelijk zo herkenbaar. “Want alle ingrediënten zijn tegenwoordig te verkrijgen in je lokale supermarkt om de hoek. En de zeldzame keren dat dit niet het geval is, zijn we op zoek gegaan naar een waardig alternatief.”

Jelte streeft in haar eerste boek een grote toegankelijkheid na. De recepten zijn stuk voor stuk erg eenvoudig. “Iedereen kan ze maken. Zelfs wie geen bal van koken kent. Bijzonder handig en leuk om met je familie te bereiden. Uiterst gezellig ook. Zeker met de huidige situatie waarin vele gezinnen zich tijdens de tweede lockdown bevinden. Via eenvoudige recepten leren ze de typische kruiden en ingrediënten van een bepaalde wereldkeuken kennen. Experimenteren met kruiden of combinaties wordt fun, waardoor iedereen zich in geen tijd een echte chef-kok voelt. Bovendien zijn ze gewoon ook bijzonder leuk om te maken. Het mengen van de ingrediënten met de handen heeft zelfs iets rustgevends. Het voelt bijna aan als mediteren.” Dit lekkere project toont aan dat corona ook tot mooie initiatieven kan leiden. Jelte brengt het boek uit in eigen beheer met bijzonder veel aandacht voor het esthetische. “Het is niet omdat het eenvoudige recepten zijn, dat het boek niet stijlvol mag zijn. Wereldballen is gemaakt voor mensen die houden van schoonheid, die graag een mooi boek óp de kast willen leggen en die het tóch vaak gebruiken omdat het een alledaagse keuken is.” Praktisch Wereldballen - de beste balletjes wereldwijd te koop via www.wereldballen.be en via een selectie bijzondere (boeken-)handelaars. Het boek heeft een hardcover en telt 224p.

(foto Katya Chekina)