"We hebben elk ons eigen fles lachgas om geen coronabesmetting op te lopen"

De politie heeft gisteren enkele flessen lachgas in beslag genomen. De jonge mannen gaven toe dat ze van plan waren met vrienden het gas te gebruiken.

Gisteravond viel het oog van inspecteurs van het wijkondersteuningsteam van Zuid op een auto met twee jongeren in. De wagen reed rond in de omgeving van het Kiel. Ter hoogte van de Boomsesteenweg in Wilrijk gingen ze over tot controle van de auto en de inzittenden. Op de achterbank vonden ze vijf grote en gevulde flessen lachgas. De inzittenden van de wagen gaven aan om met vrienden lachgas te gaan gebruiken. Elk een eigen fles, merkte de betrokkenen op, om niet besmet te geraken met het coronavirus. De politie stelde een proces-verbaal op tegen de mannen van 22 en 23 jaar. De flessen zijn in beslag genomen.