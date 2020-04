Elke Bomenaar krijgt kortingsbon van 10 euro

Het lokaal bestuur van Boom neemt een aantal initiatieven om Bomenaars door deze crisis te helpen. Omdat 'winkelhieren' nu belangrijker is dan ooit, zal elk Booms gezin deze week een kortingsbon van 10 euro krijgen voor aankopen van minstens 20 euro bij Boomse winkels, hotels, cafés en restaurants.

Deze week start de bedeling van een folder waarin alle geplande initiatieven van het lokaal bestuur worden uitgelegd. Bij deze brief zal ook een kortingsbon zitten. Met deze bon willen we alle Bomenaars oproepen om veel en vooral nu lokaal te kopen. Wij geven 10 euro cadeau aan Bomenaars die dit doen. Met andere woorden per aankoopschijf van 20 euro krijg je per bon 10 euro korting. De handelaar kan later de bons inruilen bij het lokaal bestuur en krijgt op die manier ook 10 euro uitbetaald.

Het lokaal bestuur investeert en injecteert zo 85.000 euro in de lokale middenstand, als iedereen ook daadwerkelijk lokaal koopt met deze bon besteden we samen meer dan 170.000 euro.

Je kunt de bon gebruiken vanaf de 1ste van de maand volgend op de heropening van ALLE winkels, marktkramers en horecazaken in Boom. De deelnemende handelaars hangen vanaf dan ook een opvallende WINKEL HIER-affiche uit. Aan de handelaar vragen we, waar mogelijk, om een dubbeltje van het kasticket aan de bon te hangen.

De WINKEL HIER-bon is maar 1 van de initiatieven die het Lokaal bestuur Boom neemt om de lokale middenstand een duwtje in de rug te geven.

(bericht en foto : Gemeente Boom)