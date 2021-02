Nieuws "Elke dag een pakje friet, dat ga ik missen"

Al meer dan 40 jaar staat Jan Cornelis in z'n frituur 't Viaductje, en al meer dan 40 jaar eet hij elke dag een pakje friet. Maar daar komt nu een einde aan, want Jan gaat op welverdiend pensioen. Van zodra hij een overnemer heeft voor z'n zaak in de wijk Dam, zegt hij het ossenwit vaarwel. Al gaat ie z'n frieten missen, en vooral z'n klanten.