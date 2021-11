Door een ongeval met vrachtwagens in de Kennedytunnel was er vanochtend een zware ochtendspits. Het ongeval gebeurde in de richting van Gent, twee rijstroken werden afgesloten. Om 7 uur was de weg weer vrij, maar het bleef lang aanschuiven op de Antwerpse ring. De wachttijden liepen op tot meer dan een uur. Op de E19 was het filerijden tot in Sint-Job-In-‘t-Goor en op de E313 tot in Massenhoven.