Elke dag nog meer dan 60.000 coronatests

Tussen 19 en 25 juli werden dagelijks gemiddeld 1.472 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een stijging met 8 procent op weekbasis, al lijkt de toename stilaan een plateau te bereiken. Meer dan 55 procent van de Belgen is intussen volledig gevaccineerd. Dat blijkt donderdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. In diezelfde periode werden elke dag gemiddeld 60.200 tests afgenomen. Dat is een daling met 16 procent ten opzichte van een week eerder. De positiviteitsratio stijgt licht tot 2,8 procent.

Het aantal overlijdens voor die periode blijft stabiel op 2 per dag. In de week van 22 tot en met 28 juli werden dagelijks gemiddeld bijna 32 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging met 17 procent op weekbasis. Er liggen momenteel 311 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 96 op de afdeling intensieve zorg.

Bijna 6,4 miljoen landgenoten, dat is meer dan 55 procent, is volledig gevaccineerd. 68,9 procent kreeg minstens één prik.

Foto Belga