Elke dag opera in centraal station Antwerpen: 'Van verloren boterhammen tot ontluikende liefde'

In een serviceflat in de Balansstraat in Antwerpen is vorige nacht brand uitgebroken. De brandweer trof de bewoonster bewusteloos aan in haar flat op de tweede verdieping van het dienstencentrum Hof ter Beke. De vrouw is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Omdat er in het zorgcentrum honderden bejaarden verblijven, hielden de hulpdiensten rekening met een evacuatie, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. De brandweer zorgde na het blussen voor een grondige verluchting van gebouw.