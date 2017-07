"Elke fietser is een auto minder in de file"

De Vlaamse regering investeert via het Fietsfonds 3 miljoen euro in nieuwe fietswegen. Daarbij ook twee projecten in de Antwerpse zuidrand.



Zo zal er een nieuwe fietsroute komen aan de Steenwinkelstraat in Schelle. En ook op de Bist in Aartselaar komt er een nieuw fietspad. De Vlaamse overheid betaalt de helft, de gemeentes en de provincie passen de rest bij. Het zijn nieuwe investeringen, om nog meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. Want een fietsende pendelaar is één auto minder in de file, benadrukt mobiliteitsminister Ben Weyts.