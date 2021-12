Nieuws Elke twee weken gewonden bij ongevallen op Turnhoutsebaan

Elke twee weken valt er een gewonde in het verkeer op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de verkeerspolitie. De helft van de slachtoffers is een fietser.