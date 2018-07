Elke week asbezorging aan de Schelde

Nu de Schelde als laatste rustplaats kan worden gekozen, zijn er maandelijks gemiddeld 5 families die afscheid nemen van een dierbare aan de Schelde. De stad Antwerpen was de eerste stad in Vlaanderen die asbezorging in een waterloop mogelijk maakte.

Sinds eind november 2017 voorziet de stad in een platform om asurnen te water te laten in de Schelde aan de Tavernierkaai achter het Loodswezen. Nabestaanden kunnen via een eenvoudig systeem een biologisch afbreekbare urne in de Schelde kantelen. Het gebruik van de site is volledig kosteloos. Sinds de start van dit initiatief vroegen al 47 families deze nieuwe vorm van asbezorging aan.

Niet enkel de as van overleden Antwerpenaars werd op de site aan de Schelde bezorgd. Ook inwoners van Aartselaar, Edegem, Wuustwezel en Zwijndrecht vonden via het Antwerps systeem hun laatste rustplaats in de rivier.

“Dankzij dit systeem kunnen nabestaanden de as van hun overledene toevertrouwen aan de Schelde. Zo blijven ze ook na hun overlijden verbonden met de rivier. Antwerpen speelt hierin een voortrekkersrol. Andere gemeenten zullen in de toekomst ons voorbeeld volgen en ervoor zorgen dat ook hun overledenen een laatste rustplaats in een rivier kunnen krijgen”, zegt Caroline Bastiaens, schepen voor stads- en buurtonderhoud.

Meer info op staat op www.antwerpen.be/afscheidaandeschelde.

(bericht en foto © Stad Antwerpen)