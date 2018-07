Elke zondag toeristentreintje naar de Kalmthoutse Heide.

Een trottinette voor volwassenen, zo kan je de elektrische scooter het best beschrijven. Maar het is geen speeltje, want het haalt met gemak dertig kilometer per uur. De elektrische scooter maakt zijn intrede in Antwerpen. En het zou door zijn lichtgewicht en kleine afmeting het ideale vervoersmiddel zijn. In de Jezusstraat opende vandaag de allereerste Antwerpse zaak voor deze nieuwe trend.