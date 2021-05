De initiatieven om nachttreinen te laten rijden van en naar België stapelen zich op. De nieuwste plannen zijn om 's winters de skitreinen naar Oostenrijkse skistations nieuw leven in te blazen en in de zomer naar Zwitserland en Italië te sporen. De rijpaden daarvoor zijn aangevraagd, zo bevestigen de initiatiefnemers aan persbureau Belga. De plannen zijn afkomstig van O.V.O.E. (Ostende-Vienne-Orient-Experience). Dat bedrijf werd opgericht door ondernemer Kristof Blomme en daar kwam intussen zakenpartner Bart Warreyn bij. 'We hebben allebei in de jaren negentig als studenten gewerkt op nachttreinen, en hebben daar een voorliefde voor de nachttrein ontwikkeld', zegt Warreyn. Spoorwegmaatschappij NMBS legde met Treski tot een vijftal jaar geleden nog een nachtelijke trein in naar de Oostenrijkse skigebieden, maar die werd eind 2016 afgeschaft. Nu wil O.V.O.E. die skitreinen dus nieuw leven inblazen. Er zijn rijpaden aangevraagd om van midden december tot begin maart één keer per week te rijden van Brussel, via Antwerpen en Nederland (Breda, Eindhoven ...), naar Oostenrijk. Daar zou de trein met ligrijtuigen, slaaprijtuigen en een bar/bistro-rijtuig, een tiental stops hebben, waaronder Salzburg, Bischofshofen, Kitzbühel, Zell am See en Innsbruck. In de zomer van 2022 - eind juni tot begin september - zou O.V.O.E. dan nachttreinen inleggen van Brussel, via Luik en Duitsland, richting de Zwitserse meren (Bellinzona en Lugano) en het noorden van Italië (Como en Milaan). Vanuit Milaan kunnen reizigers met de hogesnelheidstrein ook doorreizen naar andere toeristische bestemmingen in Italië, klinkt het. Foto Belga