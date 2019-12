Het parket van Antwerpen onderzoekt of er een link is met de granaataanslag op kasteel Den Brandt in juli en de beschoten loods in Wilrijk. Vanmorgen werd aan de Oudebaan in Wilrijk ontdekt dat de gevel van twee firma's zaterdagavond onder vuur zijn genomen. Het is niet duidelijk welke firma het doelwit was. Eén van de zaakvoerders belde alleszins zelf de politie. Het labo ging ter plaatse voor sporenonderzoek en er loopt ook ballistisch onderzoek. Want vorige week werd er al een woning doorzeefd met kogels aan de Oudebaan in Ekeren. De bejaarde dame die er woonde heeft geen banden met de haven, noch met het drugsmilieu. Wellicht hadden de daders zich van adres vergist en is er dus een verband met de kogelinslagen van vandaag, ook aan de Oudebaan, maar dan in Wilrijk. Dat en ook de link met de granaataanslag in juli onderzoekt het parket.