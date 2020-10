Nieuws Els en haar egel, sterren op de sociale media

De egels hebben het moeilijk. Want hun aantal is op een paar jaar tijd gehalveerd. Egels lopen 's nachts veel rond en zijn één van de grootste categorieën verkeersslachtoffers. We moeten de beestjes dus beter verzorgen. Els uit Kapellen doet dat sinds kort. Zo heeft ze een egelhuisje gemaakt in haar tuin en komt er elke nacht een egel langs. Haar filmpjes van de egel doen het bijzonder goed op de sociale media.