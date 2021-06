Ze zit in het oog van de storm: Sihame El Kaouakibi. Onder vuur omdat ze mogelijk gesjoemeld heeft met subsidiegeld. Geld dat bedoeld was voor haar vzw Let's Go Urban, maar dat mogelijk voor andere doeleinden werd aangewend. Open Vld startte zelf al de procedure om haar uit de partij te zetten, maar daar heeft El Kaouakibi niet op gewacht. Ze stapt zelf uit de liberale partij. Dat melden haar advocaten. Hoewel Open Vld had gevraagd om afstand te doen van haar zetel in het Vlaams Parlement, blijft ze daar toch gewoon zitten. Ze zetelt voortaan als onafhankelijke.Haar advocaten halen in de brief uit naar de partij die "uiterst voorbarige conclusies" getrokken zou hebben om een procedure op te starten om Sihame uit de partij te zetten. Ze hebben het ook over 'doelbewuste lekken van tegenstanders' in de media, uit 'eenzijdige verslagen'. Ze wijzen voorts op het vermoeden van onschuld tot het tegendeel is bewezen. De advocaten halen onder meer scherp uit naar het verslag van de voorlopig bewindvoerder van Let's Go Urban. Die laatste 'dient zich te bekommeren om het belang van de vennootschap', stellen ze, en heeft niet de mogelijkheid om hun cliënt 'op aantonende wijs te beschuldigen van misdrijven'. Het verslag kan dan ook niet als een rechterlijke uitspraak worden gezien, klinkt het, en de statutaire commissie van Open Vld mag op basis van dat document niet besluiten dat de schuld van El Kaouakibi al zou vaststaan. Volgens de advocaten neemt El Kaouakibi er akte van dat 'liberale en rechtsstatelijke principes' zoals het vermoeden van onschuld binnen Open Vld 'slechts een marginaal belang vertonen' en heeft ze onder meer daarom besloten om zelf uit de partij te stappen en als onafhankelijke verder te zetelen in het Vlaams Parlement Foto Belga