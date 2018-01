De stad Antwerpen en haar haven zijn het onderwerp van twee boeken die vanochtend werden voorgesteld. In "Klank van de stad" brengt Open-Vld politicus Philip De Backer 22 toonaangevende Antwerpenaren bij elkaar voor een reeks dialogen over de stad en de toekomst van de stad. "Harbour life" van Patrick Verhoeven is dan weer een uitgebreide reisgids voor de Antwerpse haven, met getuigenissen van mensen die in de haven werken en tips voor wandelingen en activiteiten in de haven.