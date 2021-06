Nieuws PFOS: Emoties lopen hoog op in Vlaams Parlement

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De zware vervuiling van grond in en rond Zwijndrecht veroorzaakt nu ook hoogspanning binnen de Vlaamse regering. Minister van Omgeving Zuhal Demir stelde gisteren in het Vlaams parlement voor om een onderzoekscommissie op te richten. De vervuiling is al bekend sinds 2004, maar nog altijd niet opgelost. De minister wil de onderste steen boven halen. Maar haar eigen coalitie bood weerwerk tegen dat voorstel en het kwam tot een apart schouwspel.