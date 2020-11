De coronacijfers in ons land blijven langzaam dalen. We spreken over gemiddeld 3298 nieuwe bevestigde besmettingen. In de ziekenhuizen worden nog elke dag 294 mensen opgenomen, en ook het aantal dagelijkse overlijdens neemt langzaam verder af. In Zoersel is de daling het meest zichtbaar met bijna dertig besmettingen minder, maar ook in Aartselaar, Boom, Edegem en vele andere gemeenten gaat het de goede kant uit. In Borsbeek, Essen, Hemiksem, Kalmthout en Malle zien we niet veel veranderen. In Brecht is er nog wel een fikse stijging. Die is volgens de burgemeester vooral te wijten aan een heleboel testresultaten die nog moesten binnenkomen. Ook in Brasschaat en Schilde tellen we enkele besmettingen meer.