Naar schatting zo'n 15.000 mensen namen vanmiddag deel aan de mars tegen seksueel geweld, na de moord op Julie Van Espen. De optocht liep via de De Keyserlei en de Meir over de Oude Koornmarkt en de Suikerrui naar het Steenplein. De organisatoren hadden opgeroepen om er een stille mars van te maken... en dat was het ook. Ondanks de grote opkomst was het erg stil onderweg.