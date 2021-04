En nét gisteren was er geen brandweerwagen paraat op het Groot Schietveld...

In het Kamp van Brasschaat staat normaal altijd een brandweerwagen van het leger paraat, maar net vrijdag was die in onderhoud, zegt een anonieme bron dicht bij de legerleiding zaterdag in de Gazet van Antwerpen. 'Een onfortuinlijke omstandigheid. Die wagen had voor de eerste snelle interventie kunnen zorgen. En was dit meegenomen in het voorafgaand overleg met de lokale brandweerkorpsen over de schietoefeningen?'

Bij de grote brand vrijdag zou minstens 500 hectare van het Groot Schietveld in Brecht en Wuustwezel in vlammen zijn opgegaan. De bluswerken waren in de nacht van vrijdag op zaterdag nog steeds bezig.

Defensie verontschuldigt zich bij de bevolking voor de overlast die ze ondervonden heeft. Er zullen de nodige lessen getrokken worden voor de toekomst, klinkt het.

Foto Belga