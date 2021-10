'En nu is het oorlog': Ex-minister De Backer trekt lessen uit coronacrisis

In Antwerpen is er sprake van verhoogde waakzaamheid naar aanleiding van de situatie in Afghanistan, waar de taliban in sneltempo de macht grijpen. 'Antwerpen kent een diverse en aanzienlijke Afghaanse gemeenschap', zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). 'Onze voornaamste bezorgdheid is dat dit buitenlandse conflict niet in Antwerpen geïmporteerd wordt.' De Afghaanse gemeenschap is de zevende grootste van de stad met momenteel 8.164 Antwerpenaren met Afghaanse roots. Reden genoeg voor stadsbestuur en politie om de situatie in Afghanistan met argusogen te volgen en met name ook de impact ervan op de lokale gemeenschap. 'In het bijzonder is het verheerlijken van de taliban absoluut verwerpelijk', stelt Vermant. 'We willen dus de vinger aan de pols houden en we zullen daar lokaal verhoogd op toezien. Maar we verwachten ook dat de federale regering een uitvoerige dreigingsanalyse laat opmaken door het OCAD.' Jihadexpert Peter Velle had eerder in een boodschap op Twitter al gesteld dat er momenteel vanuit een Antwerpse moskee jihadpropaganda wordt verspreid en dat er wordt geronseld voor de taliban.Foto Belga