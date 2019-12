En Vogue komt naar De Roma

Tomorrowland gaat nog een keer op verplaatsing en dat in eigen land. Het was vorige zomer alweer te warm voor de bewoners van de rusthuizen in de buurt om een bezoek te brengen aan het festival. En dus draait de organisatie de rollen om en trekt Tomorrowland zelf naar haar bejaarde fans. Het was twee edities snikheet tijdens het buurtfeest tussen de twee festivalweekends in. Bezoekers kregen parasols en water en er werd zelfs beneveld om het zo draaglijk mogelijk te maken. Maar voor de rusthuisbewoners was het vorig jaar uit den boze om het buurtfeest bij te wonen. Daarom organiseert Tomorrowland twee winterparty's voor hen, één in het rusthuis van Boom en één in dat van Rumst.