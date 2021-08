Sport Endelijk weer een voetbaltornooi: "Dit heeft iedereen gemist"

Het is iets dat vele kinderen én hun ouders heel lang hebben moeten missen: voetbaltornooien. Voor heel wat jonge voetballertjes was het een moeilijk anderhalf jaar, met bitter weinig wedstrijden. Maar er is eindelijk weer zicht op een normaal seizoen, en op voetbalclub Bacwalde in Boechout werd er dit weekend een groot tornooi georganiseerd. En dat was genieten, voor zowel kinderen, ouders als coaches.