Ene school na de andere moet sluiten door corona

Heel wat kinderen in onze regio zullen deze week niet naar school kunnen. Vier scholen moeten tijdelijk de deuren sluiten nadat een aantal coronabesmettingen werd vastgesteld.

Er is een uitbraak in basisschool De Pijl in Antwerpen, in de Octopus in Deurne, in Deuzeldpark in Schoten en in het Xaveriuscollege in Borgerhout. Er zijn ook gedeeltelijke sluitingen in Mariagaarde in Westmalle en Sint Jozef in Kalmthout. De ene school na de andere dus. Meer en meer scholen lijken zo opnieuw te moeten toegeven aan het coronavirus. Dat vreest ook Gouverneur Cathy Berx. De stijging blijkt ook uit meest recente cijfers van het CLB. Meer leerkrachten en meer leerlingen in de provincie Antwerpen testten positief.