In een school in Westmalle volgen tientallen kinderen opnieuw les in hun klas. En dus niet langer thuis voor hun computer. Het zijn leerlingen van de tweede en derde graad die door het afstandsonderwijs slechte resultaten haalden. De school riep hen terug. En nu, na 1 week in de klas, gaan hun studies al een pak beter. Volgens de school een bewijs dat het afstandsonderwijs zeker niet voor iedereen werkt.