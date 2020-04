De provincie Antwerpen lanceert vandaag de website www.ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be. Via deze website vinden consumenten snel de weg naar online informatie over handelszaken in hun stad of gemeente. Zo kunnen ze bewust keuzes maken om in hun buurt te winkelen. Niet elke handelaar heeft vandaag al een webshop, toch zijn er vaak leveringen en/of afhalingen mogelijk tijdens de coronacrisis. Op de website staat ook nuttige informatie voor handelaars zelf én voor lokale besturen. De coronacrisis heeft ook op handelaars en hun winkels een enorme impact. Alle niet-essentiële winkels moeten ook de komende tijd gesloten blijven. Veel uitbaters van niet-essentiële winkels en horecazaken blijven echter niet bij de pakken zitten en starten met leverings- en afhaalservices. Consumenten in de provincie Antwerpen kunnen op de website www.ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be terecht voor dat aanbod per gemeente. “We moedigen consumenten aan om nu, meer dan ooit, in hun eigen buurt te winkelen en zo hun lokale economie te ondersteunen,” stelt gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor lokale economie bij de provincie Antwerpen. “Lokale besturen maken dat offline- en online-aanbod vaak al wel bekend via hun website en socialemediakanalen, maar nergens vind je al die informatie gebundeld. Via deze website willen we het globale aanbod meer bekendheid geven.” Ook handelaars en lokale besturen kunnen terecht op de nieuwe website. Ze vinden er een overzicht van de steunmaatregelen die de federale en de Vlaamse overheid nemen voor winkeliers die verplicht moeten sluiten tijdens de coronacrisis. Veel stads- en gemeentebesturen pakken daarnaast ook uit met extra initiatieven om hun handelaars te ondersteunen tijdens deze crisis. Gedeputeerde Caluwé. “Als provinciebestuur leren wij zelf heel veel uit deze crisis. De uitdagingen maar vooral ook de kansen waar de lokale ondernemers tegenaan kijken, komen in deze uitzonderlijke omstandigheden veel duidelijker aan de oppervlakte. Daar zullen we de komende jaren zeker mee aan de slag gaan in het provinciale detailhandelsbeleid.” De website wordt dagelijks geactualiseerd door de provincie Antwerpen, en zal nog verder uitgebreid worden met goede voorbeelden en praktijken en relevante informatie.