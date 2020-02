Energietransitie in haven van Antwerpen: eerste LNG bunkering

Vandaag werd in de haven van Antwerpen voor het eerst een zeeschip door een ander schip gebunkerd (getankt) met de schonere brandstof LNG. Port of Antwerp zet hiermee een belangrijke stap in de transitie naar een Multi Fuel Port.

De chemicaliëntanker Ramelia, die sinds september 2019 voor de Zweedse Gothia Alliance (behandeld door Vopak Agencies) vaart, werd deze ochtend gebunkerd ter hoogte van kaai 512 aan de steiger van SEA-Tank Terminal in het Kanaaldok. De LNG brandstof werd veilig en snel aan het schip geleverd door het LNG bunkerschip de FlexFueler 001 van het Nederlandse Titan LNG, dat sinds 2019 beschikt over een vergunning van Port of Antwerp om LNG in de Antwerpse haven te mogen leveren.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Als vijfde grootste bunkerhaven ter wereld, willen wij een voortrekkersrol opnemen in de integratie van koolstofarme brandstoffen in de bunkermarkt. Met deze eerste LNG bunkering in onze haven, zetten we opnieuw een belangrijke stap in de transitie naar een Multi Fuel Port.”

(bericht en foto : Port of Antwerp)