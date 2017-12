Energiezuinige kerstverlichting in Wuustwezel

Vorig jaar besliste het gemeentebestuur van Wuustwezel om de komende jaren meer kerstsfeer te brengen in de verschillende dorpskernen. Dit jaar wordt de energiezuinige kerstverlichting verder uitgebreid.

Vier XXL-kerstbomen

De grote kerstbomen komen aan de kerk van Gooreind op het einde van de Theo Verellenlaan, aan de kerk van Sterbos, aan de kapel van Braken en in Wuustwezel-centrum. Elke boom zal aangekleed worden met een 2.000 led's. In Loenhout wordt opnieuw de mooie zilverspar aan de kerk gebruikt als kerstsfeerelement. 2.000 led’s bleken vorig jaar te weinig om deze mooie boom feestelijk aan te kleden. Daarom zullen nu 4.000 led’s voor de nodige sfeer zorgen.

Accentverlichting

Omwille van de kerstmarkt zal in Gooreind de Theo Verellenlaan verder versierd worden met twee evenwijdige lijnen met ledverlichting tussen de platanen en dit jaar over het hele traject, van Bredabaan tot aan de kerk. Daarnaast worden er nog vier accenten aangebracht aan het begin en einde van deze laan met telkens 1.000 led’s in de kruinen van twee platanen.

Ook in Wuustwezel komt er ter hoogte van De Wissel opnieuw een accentverlichting en worden een negental bomen aangekleed met een 1.000 lichtjes per boom

Van 7 december tot midden Januari

De kerstverlichting zal branden vanaf het vertrek van Sinterklaas tot midden januari. Het hele project is in handen van de firma Lysen uit Pulle, Zandhoven. Zij zijn gespecialiseerd in feestverlichting en zullen de verlichting plaatsen en ook weer weghalen.

Foto: (kerst Gooreind)