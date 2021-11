"Enkel nog gevaccineerden in discotheken"

Het zit Antwerp-voorzitter Paul Gheysens niet mee. Onlangs vloog er door een storm een stuk van het dak van de nieuwe tribune in het Bosuil-stadion. Gisteravond ontstond er dan weer een zware brand in het kasteel Ertbrugge dat hij bezit in Wijnegem. Het kasteel staat wel leeg, dus er vielen geen gewonden. Hoe het vuur precies ontstaan is, is nog onduidelijk. Het blussen van de brand was niet evident, omdat het kasteel afgelegen ligt en er ook amper blusvoorzieningen in de buurt zijn. De brandweer bleef de hele nacht ter plaatse om na te blussen.