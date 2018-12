Enkel nog parkeerplaatsen voor eigen inwoners

Alleen de bewoners van het district Antwerpen zullen in de toekomst nog gebruik kunnen maken van de parkeerplaatsen in de straten. Bezoekers zullen gebruik moeten maken van parkeergarages of park and rides. Groen wil dat er minder bewonerskaarten worden uitgegeven en dat er een mobiliteitsbudget komt voor de Antwerpenaren. Ook het idee van flexibele parkeerplaatsen werd geopperd in een mobiliteitsdebat in Wakker op Zondag.